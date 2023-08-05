نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة المنيا، سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوع، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الدور الثاني للشهادة الإعدادية، حيث أجرى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة جولة بالكنترول للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من توفير الجو المناسب للمعلمين والإداريين المشاركين في تقدير الدرجات في ظل ارتفاع درجة الحرارة و وتذليل كافة المعوقات وإيجاد حلول للمشكلات الطارئة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة المنيا

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة المنيا ستُعلن خلال أسبوع، بعد انتهاء أعمال لجان تقدير درجات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، منوها أنه أجرى جولة للاطمئنان على سير العمل بشكل سليم داخل الكنترول، مؤكداً ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب.

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة المنيا

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أنه أعطى تعليمات للقائمين على أعمال تقدير الدرجات، بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والإسراع في العمل لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة المنيا، مع تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وتفقد وكيل وزارة التعليم جميع حجرات التصحيح بالمقار للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال التقدير، ومراعاة الدقة في التصحيح وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وإعطاء كل طالب حقه، قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة المنيا، حيث قدم الشكر لجميع العاملين بمقار لجان التقدير على الجهد المبذول في عملية التقدير، والأداء المتميز، وتحقيق صالح جميع الطلاب.