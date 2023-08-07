نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق.. تعرف عليها بخطوات بسيطة

كشفت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العراقية، اليوم الاثنين، عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، والتي من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أنهى جميع طلاب الصف السادس، سواء الشعبة العلمية أو الأدبية الامتحانات، وبدأ المعلمون في تصحيح أوراق الطلاب ورصد كافة الدرجات الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات ومراجعة كافة النتائج، وذلك تمهيداً لطرحها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، إذ يقوم وزير التربية والتعليم باعتمادها أولاً، ثم تقدم إلى المدارس من خلال كشوفات الأسماء، لكي يطلع عليها جميع الطلاب وأولياء الأمور في العراق.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أن نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، سيجري إعلانها في موعد أقصاه يوم 10 من شهر أغسطس الجاري 2023، مع تقديم بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة للطلاب، تسهيلاً عليهم لمعرفة النتائج في مختلف المحافظات العراقية.

وطرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أكثر من موقع إلكتروني من أجل الحصول علي نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، بجميع المحافظات، حيث يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو من موقع نتائجنا المخصص لنتائج الطلاب، كما شرحت الوزارة خطوات الحصول عليها، وهي كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق

في البداية، يدخل الطالب الذي يرغب في معرفة نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، على موقع وزارة التربية والتعليم، أو عن طريق الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني، من هنا.

يضغط الطالب الراغب في معرفة نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 في العراق، على أيقونة نتائج الطلاب من خلال الموقع.

يقوم الطالب بتحديد أيقونة «نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول» من بين النتائج المتاحة.

يختار الطالب المحافظة الذي يقيم فيها، ويدخل وقم الجلوس الخاص به.

في النهاية، يضغط الطالب على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر له على الفور.