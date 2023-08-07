حزب الاتحاد: الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا يعزز الثقة بين شركاء الوطن

أشاد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أنها خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.

الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين

ولفت حزب الاتحاد، في بيان اليوم، إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسة الإفراجات المتتالية، التي بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، التي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.

وأكد أن مثل تلك القرارات، تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني، الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.

لجنة العفو الرئاسي

وأعلن طارق العوضي، المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه جرى إخلاء سبيل 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا اليوم، من بينهم عمر الشنيطي، ويوسف منصور، وأحمد حسنين.

وتواصل لجنة العفو الرئاسي، جهودها في الإفراج عن قوائم من المحبوسين منذ إعادة تفعيل دورها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022.