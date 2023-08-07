مركز شباب شبين القناطر ينظم حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء

نظم مركز شباب مدينة شبين القناطر بالقليوبية ندوة توعية حول ترشيد استهلاك الكهرباء، بعد إطلاق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية المبادرة على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الهدف من تنظيم الندوات هو توعية الأعضاء والمترددين على مركز الشباب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء من خلال الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، وغرس قيم الترشيد لدى المواطنين، والاستخدام الأمثل لها والابتعاد عن الإسراف والتي تعود أضراره على المواطن والمجتمع.

ضبط السلوكيات اليومية

وأشار إلى ضبط السلوكيات اليومية من خلال إطفاء الأضواء أو الأجهزة عند الانتهاء من استخدامها، وتقليل استخدام الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة، واستخدام مصابيح توفير الكهرباء، حيث تستهلك مصابيح الكهرباء التقليدية كمية كبيرة من الطاقة، واستبدالها ببدائل توفير الطاقة.

وجاءت الندوة بحضور شاكر محمد، مدير إدارة شباب شبين القناطر، والعاملين بمراكز شباب الإدارة، ومحمد جمال حمودة، من شركة كهرباء شبين القناطر، وتناولت الأساليب التي يستطيع أن يتبعها المواطنون لترشيد الكهرباء بشكل بسيط دون تأثر على حياتهم، ومنها فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وخاصة الشواحن والتقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية واستخدام البدائل إن أمكن، واستخدام اللمبات الليد الموفرة وإطفاء اللمبات غير المستخدمة، وتخفيف الإنارة الخارجية للمحلات واستخدام الضوء الطبيعي فى الإنارة قدر الإمكان، وضبط درجة التكييف على 25 درجة، والحد من فتح الثلاجة لفترات طويلة.