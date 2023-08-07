الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع لجمهورية صربيا (صور)

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والصربية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية صربيا عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الصربي والملحق العسكري لجمهورية صربيا بالقاهرة.