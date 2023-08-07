بيومي فؤاد يعلن موعد عرض فيلم «مندوب مبيعات».. يعرض في 5 دول عربية

أعلن الفنان بيومي فؤاد، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلم «مندوب مبيعات» منتصف الشهر الحالي في 6 دول عربية، بينها مصر.

ونشر بيومي فؤاد، البوستر الدعائي للفيلم، وعلق علية قائلا: «فيلم مندوب مبيعات.. 17 أغسطس 2023 في مصر والسعودية والإمارات والعراق والكويت والأردن».

فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، لمياء كرم.

وتدور أحداث الفيلم حول سعيد، الذي تتوفى زوجته ويحاول البحث عن زوجة ويتخلل رحلة البحث عددا من المواقف الكوميدية.