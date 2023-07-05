بيومي فؤاد: وضعت معايير جديدة لأعمالي.. «مش هوافق على حاجة مجاملة لحد أو خجل»

تحدث الفنان بيومي فؤاد عن تصريحاته التليفزيونية الأخيرة في رمضان الماضي مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «أنا والقناع»، بأنه لن يُشارك في أعمال فنية دون المستوى، بعدما كان يقبل المشاركة في بعضها بسبب المجاملة أو الخجل أو غيرهما.

وقال بيومي فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بالفعل توقفت عن تلك الأمور تمامًا، ولن أشارك سوى في الأعمال التي تنال إعجابي فقط، وكانت البداية مع فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين».

بيومي فؤاد: أصل الحكاية أول الأعمال بعد المعايير الجديدة

وأضاف: «الحمد لله أول تجاربي الفنية، بعد فرض معايير جديدة على العروض التي أتلقاها، جاءت بالتعاون مع مخرج وسيناريست كبير ومنتج كبير أيضًا، قد يكون لم تسبق له تجارب عديدة، لكن المنتج الكبير بالنسبة لي يكون على قدر عالٍ من الاحترام والالتزام بكلمته، وهو ما تحقق مع إيهاب منير، فهو لم يخذلنا إطلاقًا».

وأشار إلى أنّ الفترة المُقبلة ستشهد عرض عدد من الأعمال سبق وتعاقد عليها قبل عامين أو أكثر، لن تنطبق عليها رؤيته ومعاييره الجديدة.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.