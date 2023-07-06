بيومي فؤاد: معروف عني في الوسط الفني إني لا أقرأ السيناريوهات

كشف الفنان بيومي فؤاد، كواليس ترشيحه للمُشاركة في بطولة فيلم أصل الحكاية، للمخرج محمد أمين، حيث قال: «مشهور عنّي داخل الوسط الفني، أنني لا أقرأ السيناريوهات عادة، باستثناء بعض العروض، والتي تكون لظروف مُعينة غالبًا».

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «المخرج محمد أمين، طلب منّي قراءة القصة أولًا لمعرفة القضية التي يتناولها الفيلم، وما يعقبه من جلسات نقاشية حول بعض التفاصيل، ومعرفة وجهات النظر حول المشروع وكذلك الشخصية، وبالفعل حققت كل ذلك، خاصة وأنّ فنان له الفخر والشرف أنّ يتواجد في سينما محمد أمين».

وأكد أنّ «محمد أمين لا يسمح بالتهاون مع النص، ومثله مثل الكثير من مُخرجي الكوميديا، لا يحبون الإفيه اللفظي بقدر تفضيلهم إفيه الموقف، ونحن نحترم ذلك، فلن تجد أي ممثل داخل الكواليس يُضيف أي أفيه على الحوار، لأنّ الموقف وحده يكفي».

تعرف على أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.