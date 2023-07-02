بيومي فؤاد: ابتعدت عن الارتجال فى «أصل الحكاية» بسبب محمد أمين

يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده المتبقية فى فيلم أصل الحكاية، الذي يتعاون من خلاله مجددا مع المخرج والمؤلف محمد أمين، بعدما ظهر من قبل ضيفا على إحدى أعماله السينمائية «200 جنيه».

وأكد الفنان بيومي فؤاد فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» سعادته البالغة بالمشاركة مع المخرج والمؤلف محمد أمين فى عمل واحد، وقال إنه من الصعب أن يجمع شخص واحد بين التأليف والإخراج بهذه البراعة الكبيرة.

بيومي فؤاد يتحدث عن أصل الحكاية

تابع بيومي فؤاد بأنه على غير عادته لم يضف أى كلمة ارتجالية إلى العمل، مؤكدا أن الورق الذي كتبه المؤلف والمخرج محمد أمين كان مرضيا له بشكل كبير، وكل كلمة فى مكانها الخاص، ولذلك لم يضف أى كلمة ارتجالية إلى العمل.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يجسد فى فيلم أصل الحكاية شخصية رجل طيب لديه شقيقة واحدة وثلاثة اشقاء رجال، ويشارك معه فى العمل شيرى عادل وخالد الصاوي وكريم عفيفي وعابد عنانى ومحمد ثروت ومحمود حافظ.