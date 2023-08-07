«كتاب الخير».. مبادرة سفيرة الخير بالبدرشين لتوزيع الكتب مجانا

قالت مروة أحمد الدالي، سفيرة الخير بـ«البدرشين»، إنَّ سبب تسميتها بسفيرة الخير هم أهل قريتها «البدرشين» بعد إطلاقها العديد من المبادرات الهادفة لخدمة الأهالي بدون مقابل ومجاناً في إطار أعمال الخير.

الدالي: نوفر كتبا لجميع المراحل الدراسية

وأضافت «الدالي» خلال تقرير لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه ضمن المباردات التي أطلقتها مبادرة «كتاب الخير» لخدمة الطلاب والدارسين بجميع مراحل التعليم المختلفة، قائلة إنه يتم توزيع الكتب مجاناً على المحتاجين سواء «خارجية» أو «ملازم».

وتابعت سفيرة الخير بالبدرشين، «لكل طفل الحق في التعليم بغض النظر عن هويته أو مكان إقامته أو حتى دخل أسرته.. ومبادرة كتاب الخير مستمرة للعام الخامس على التوالي، وبدأت الفكرة من خلال بوست على السوشيال ميديا محتواه أم تطلب كتبا لأبنائها لعدم قدرتها مادياً ففكرت في إرسال كتب أولادي والمعارف وتجميع كتب الأقارب بعدها وأهل المنطقة والجيران والأهل».

وأكدت «الدالي»، أنَّه بعد تجميع العديد من الكتب بكميات هائلة تصلح لإفادة العديد من الطلاب والدارسين، موضحةً «أي حد محتاج كتاب بدون أي مقابل» مجاناً يشرفنا في مقر المبادرة.. وكل عام يكون أفضل وأجمل من سابقه وعدد المستفيدين من الطلاب يزيد».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.