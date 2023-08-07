طريقة تسجيل دخول نظام فارس 1445 للعاملين في التعليم بالسعودية

يبحث العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، خاصةً من المقيمين، خلال الفترة الأخيرة، عن معرفة خطوات وطريقة تسجيل الدخول في نظام فارس 1445، لمعرفة الوظائف المتوفرة في قطاع التعليم بالسعودية، وكذلك للحصول على مجموعة من الخدمات المختلفة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع بمختلف أنحاء المملكة.

خطوات تسجيل الدخول في نظام فارس 1445

ويمكن تسجيل الدخول في نظام فارس 1445، عبر الموقع الرسمي للنظام، ثم العمل على إدخال اسم المستخدم الخاص بك، وكلمة المرور، في الخانات المخصصة لها، وعقب إدخال هذه البيانات الخاصة بالاعتماد، يتم الضغط على زر «تسجيل الدخول»، للوصول إلى حسابك في نظام فارس.

وعندما يدخل الشخص البيانات الصحيحة، يستطيع الدخول إلى واجهة نظام فارس، واستخدام الخدمات الذاتية المتاحة، ويجب عليك الحفاظ على سرية المعلومات، وإذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادتها من خلال التسجيل لاستعادة البيانات مرة أخرى.

ما الخدمات التي يوفرها نظام فارس 1445؟

عند التسجيل في خدمات نظام فارس 1445، يحصل المستفيد على العديد من الخدمات الذاتية، وتشمل طلبات الإجازة بمختلف أنواعها، وكذلك قطع الإجازة، وتعديل مدة الإجازة وبدايتها، ومتابعة طلبات التقاعد، وخدمات الرفع المباشر للموظف بسبب الغياب، وطلب بدل الموظف والبدلات، وطلبات قطع وتعديل الإجازة، وخدمة الاستعلام عن كشف الراتب، وبيانات خارج الدوام والانتداب، والسجل التاريخي للموظف، والطلبات المعلقة.

ومنذ إطلاقه في المملكة العربية السعودية، حقق نظام فارس نجاحاً كبيراً، في إطار رؤية المملكة 2030، للتيسير على الموظفين في مختلف القطاعات، خاصة القطاع التعليمي.