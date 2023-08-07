«مياه الإسكندرية» تفعل خدمة دفع فواتير الاستهلاك الشهري «أونلاين»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن البدء في تفعيل خدمة دفع فاتورة استهلاك المياه عن طريق شبكة الإنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وإدخال رقم السداد المطبوع في الفاتورة من الخلف والمكون من 14 رقما، كما يمكن التقدم بالشكاوى والاقتراحات للمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني.

خدمات الشركة الإلكترونية

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الشركة تسعى دائما للتخفيف على المواطنين بتسهيل تقديم الخدمات بطريقة متطورة وتحقق السهولة واليسر، مضيفا أنه كما قدمنا خدمة السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين في الأماكن الأقرب لهم بالمناطق البعيدة عن فروع الشركة، تعمل الشركة على تقديم خدماتها بشكل يساهم في راحة عملائها في مختلف الخدمات.

الدفع الإلكتروني لفواتير المياه

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن أحدث الخدمات التي تقدمها الشركة لعملاءها هي خدمة الدفع الإلكتروني لفاتورة المياه من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت، ويقوم المواطن بالدخول إلى موقع الشركة الذي يشمل عدة خدمات متنوعة منها تقديم الطلبات والتعاقد من خلال الموقع أو شراء القطع الموفرة للاستهلاك وترشيد المياه، وكذلك تسجيل قراءة العدادات، وأخيرا الدفع الإلكتروني لفاتورة الاستهلاك من خلال الدخول على الموقع الشركة واختيار الدفع وإدخال الـ14 رقما خلف الفاتورة ثم تسجيل المبلغ ودفع القيمة من خلال البطاقة البنكية.