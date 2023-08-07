أحمد سعد يطرح أغنية «هلا بيك يا مدلع» (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وموقع يوتيوب، أغنيته الجديدة هلا بيك يا مدلع.

ونشر أحمد سعد الأغنية، وعلق عليها قائلا: «هلا بيك يا مدلع.. ادلل وادلع دلوقتى على يوتيوب».

أغنية «هلا بيك يا مدلع»

وكشف «سعد» منذ أيام، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، كوبليه من «هلا بيك يا مدلع»، وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you حبيبي».