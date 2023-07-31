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أحمد سعد وروبي يتخطيان الـ6 ملايين مشاهدة بأغنية «ياليالي» على «يوتيوب»

كتب:

ياسمين محمود
11:49 م | الإثنين 31 يوليو 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

تخطي الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، الـ6 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، بأغنية «ياليالي»، التي نالت إشادات الجمهور في أول تعاون بينهما، وذلك بعد 13 يوما من طرحها.

أحمد سعد يروج لأغنية «ياليالي» 

وروج أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنية  «ياليالي» قبل أيام من طرحها، بنشر البوستر الدعائي الذي يجمعه بروبي معلقا: «جاهزين؟ يا ليالي بكره الساعة 6».

وتم تصوير أغنية «يا ليالي» للفنانين أحمد سعد وروبي، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد، ويتم طرح الكليب غدا في السادسة مساء.

أغنية هلا بيك يا مدلع

وروج أحمد سعد، منذ أيام لأغنيته الجديدة «هلا بيك يامدلع»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنشر كوبليه من الأغنية، التي تقول كلماتها: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you  حبيبي».

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