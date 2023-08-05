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أحمد سعد يطرح البرومو الدعائي لأغنية «هلا بيك» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:41 م | السبت 05 أغسطس 2023
احمد سعد

احمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنية «هلا بيك»، المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر أحمد سعد البرومو الدعائي، وعلق عليه قائلا: «هلا بيك يا مدلع خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات».

احمد سعد يكشف كوبيلة من أغنيه «هلا بيك يا مدلع» 

ونشر «سعد» منذ أيام عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، كوبلية من «هلا بيك يا مدلع»، وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you  حبيبي».

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بقلم ياسمين محمود