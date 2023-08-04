تعرف على موعد عرض حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل أحمد سعد ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام الآن في مدينة العلمين سيتم نقلها الى الجمهور الذي لم يتمكن من الحضور عبر شاشة القنوات الفضائية.

موعد حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

حيث سيتم عرض حفل أحمد سعد الذي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين عبر شاشة قناة on وذلك مساء اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا ليستمتع الجمهور في منازلهم بهذه الأجواء الخاصة.

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفيه وذلك لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها وذلك عبر قنواتها الخاصة، من بينها حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين.

يذكر أن مهرجان العلمين كان قد انطلق يوم 13 يوليو ويضم كثير من الأنشطة الفنية والرياضية وتم إقامة عدد من الحفلات الغنائية الخاصة لعدد من مطربي مصر والوطن العربي ومنهم تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم ومدحت صالح وآخرين وخلال الأيام المقبلة سيقيم عدد آخر من الفنانين عدد من الحفلات منهم بهاء سلطان وكارول سماحة وكايروكي وغيرهم.