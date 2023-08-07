رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هلا رشدي بعد مشاركتها حميد الشاعري الغناء بحفل العلمين: أكبر إنجاز

كتب:

ياسمين محمود
07:37 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
هلا رشدي

هلا رشدي

أعربت الفنانة هلا رشدي، عن سعادتها لمشاركتها الفنان حميد الشاعري الغناء ضمن أحد حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي تقام فعالياته هذه الأيام، بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة نجوم مصر والوطن العربي.

ونشرت هلا رشدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «وجودك مع الأب والصديق والأسطورة على مسرح واحد في مشهد مشرف زي ده وترفع راسه.. يبقى ده أكبر إنجاز مهرجان العلمين.. العالم علمين».

حفل الشاعري ومنير  

وأحيا حميد الشاعري ومحمد منير منذ أيام، حفلا غنائيا ناجحا في العلمين الجديدة، رفع شعار كامل العدد، وشهد إقبالا جماهيريا، وتصدر التريند، كما شارك في الحفل عدد من الاصوات الشبابيه كـ هلا رشدي وهيثم نبيل. 

اقرأ المزيد:

هالة صدقي: أحب محمد رشدي ووديع الصافي.. وأسمع ويجز مع أبنائي

غدا.. هالة صدقي وعلا رشدي ضيفتا شريف منير وابنته على "ON E"

هيثم نبيل: حميد الشاعري صاحب الفضل في دخولي المجال الفني

حميد الشاعري يستعيد ذكريات زمان «وين أيامك».. ويطلق «بالي رايق»
بقلم ياسمين محمود