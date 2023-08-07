هلا رشدي بعد مشاركتها حميد الشاعري الغناء بحفل العلمين: أكبر إنجاز

أعربت الفنانة هلا رشدي، عن سعادتها لمشاركتها الفنان حميد الشاعري الغناء ضمن أحد حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي تقام فعالياته هذه الأيام، بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة نجوم مصر والوطن العربي.

ونشرت هلا رشدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «وجودك مع الأب والصديق والأسطورة على مسرح واحد في مشهد مشرف زي ده وترفع راسه.. يبقى ده أكبر إنجاز مهرجان العلمين.. العالم علمين».

حفل الشاعري ومنير

وأحيا حميد الشاعري ومحمد منير منذ أيام، حفلا غنائيا ناجحا في العلمين الجديدة، رفع شعار كامل العدد، وشهد إقبالا جماهيريا، وتصدر التريند، كما شارك في الحفل عدد من الاصوات الشبابيه كـ هلا رشدي وهيثم نبيل.