حميد الشاعري يستعيد ذكريات زمان «وين أيامك».. ويطلق «بالي رايق»

على نغمات أغنيته الشهيرة «روح السمارة»، صعد النجم الكبير حميد الشاعرى مسرح مهرجان العلمين الجديدة، للقاء جمهوره ضمن فعاليات الدورة الأولى، لاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من قبَل الحاضرين، وأتبعها الشاعرى بتقديم أغنية «على مين».

وأحب حميد الشاعرى أن يستعيد ذكريات جمهوره بخصوص عمله السينمائى الأول الذى شارك فيه خلال منتصف تسعينات القرن الماضى، حيث قام بغناء أغنيته فى فيلم «قشر البندق»، ثم قدم أغنيته الشهيرة «نسمة صبا»، وذلك قبل أن يستقبل كلاً من الفنان والملحن هيثم نبيل، والفنانة هلا رشدى اللذين قدما رفقة «الشاعرى» فقرة غنائية متميزة، قدم فيها أغنيته الجديدة «بالى رايق»، التى يقول مطلعها «أنا بالى رايق لا بدقق ولا بضايق»، وهى من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعرى.

واستكمل «الشاعرى» وصلته الغنائية بتقديم أغنيات «أجمل من كل البشر»، و«عايش بيك»، التى تُعد واحدة من أقدم أغنياته، و«يا أم الفستان الأسود»، و«وين أيامك وين» التى تحدّث عنها حميد قبل البدء فى غنائها قائلاً: «أحب أن أقدم لكم أقدم أغنية وأول أغنية قدمتها فى حياتى»، ثم فضل «حميد» أن يختتم حفله بتقديم أغنيتين من أشهر أغنياته وهما «عينى» التى كان قد قدمها مع صديقه وزميله الفنان هشام عباس، ثم أغنية «جلجلى» التى طلب من الجمهور أن يقوم ويشاركه بالغناء فيها، وفى النهاية تمنى أن يعود مرة أخرى للقاء جمهوره.

وأعرب «الشاعرى» عن سعادته البالغة للغناء على أرض مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذى تقام دورته الأولى من منتصف شهر يوليو إلى 26 أغسطس الجارى.

وقال خلال كلمته التى ألقاها على المسرح: «كل سنة وأنتم طيبون، أحب أن أشكر كل من ساهم فى إقامة هذا الصرح الرائع، نحن نغنى اليوم من أجمل مدينة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وأشكر كل العمال البسطاء الذين ساهموا فى إقامة هذا الصرح، وأحب أن أقدم شكراً خاصاً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها الكبير فى إقامة مهرجان العالم علمين».

صانع النجوم

كعادته فى تقديم وإبراز المواهب الغنائية والفنية فى مصر والوطن العربى منذ منتصف ثمانينات القرن الماضى، استكمل حميد الشاعرى رحلته مرة أخرى فى حفل العلمين من خلال تقديمه للفنان هيثم نبيل على خشبة مسرحه، حيث قدمه لكى يشاركه فى غناء أغنيته الجديدة «بالى رايق» التى لحّنها هيثم ووزعها شقيق الشاعرى الأصغر محمود الشاعرى، وأشاد هيثم نبيل بالكابو، مؤكداً أنه صاحب الفضل الأول عليه حينما قدّم له أغنية «يا فراق». كما قدم الشاعرى لجمهوره الفنانة هلا رشدى، وشاركها بالغناء فى أغنيته «يا عودة».