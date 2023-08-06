هيثم نبيل: حميد الشاعري صاحب الفضل في دخولي المجال الفني

أشاد الفنان هيثم نبيل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بحفل حميد الشاعري والكينج محمد منير في العلمين الجديدة.

ونشر «نبيل» مقطع فيديو للحفل وعلق عليه قائلا: «من حفل مهرجان العلمين ولقاء القمة بين رموز الفن المصري الكابو حميد الشاعر والكينج محمد منير.. وطرح أغنية بالي رايق للكابو والاخ الغالي وصاحب الفضل في دخولي للمجال الفني الفنان حميد الشاعري وكان أول من قدمني بأغنية يا فراق وتعدي الأيام والنهاردة معاه وأكون ملحنله أغنية من أحب الأغاني اللي عملتها أغنية بالي رايق كلمات: سارة سعيد توزيع: محمود الشاعري».

حفل الكابو والكينج

وأحيا حميد الشاعري والكينج محمد منير حفلا غنائيا في العلمين الجديدة رفع شعار كامل العدد وشهد الحفل إقبالا جماهيريا وتصدر التريند خلال الساعات الماضية.