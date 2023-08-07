قائمة أسماء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي اليوم.. 33 شخصا

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن قائمة أسماء المحبوسين المفرج عنهم اليوم بقرار من اللجنة، والبالغ عددهم 33 اسما.

أسماء المفرج عنهم

وضمَّت قائمة أسماء المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسي التالية:

1. واصل محمد محمد سليم

2. محمد خالد محمد محمود علي

3. عبد العزيز سليم مصيلحي الدسوقي

4. أحمد عبد الحميد حسين محمود

5. صابر سعید حسن ابراهیم

6. محمد علاء محمد بدوي

7. مصطفي أنور محمد محمود

8. الناصر صلاح الدين محمد ابراهيم

9. أحمد سامی محمد محمد الهادی

10. سعید خلیل محمد مهدلی

11. بشرى السيد محمد خطاب

12. عصام عبد السلام عبد العال أحمد

13. اسحاق محمد ابراهيم ابراهيم عبد العال

14. محمد عبد النعيم عبدالقادر علي

15. هاني جمال عبد الجليل أبو القبط

16. ياسر محمود السيد عبده حسن

17. أحمد كمال أحمد بخيت

18. محمد خالد إسماعيل حسانين

19. عبد الرحمن جمال فاروق أحمد

20. حسين محمود حسانين علي

21. عطية مبروك رضوان دخيل حميده

22. علي سيد حامد علي

23. عياد مصطفی حسن محمد

24. عطية ربيع أحمد عطية

25. توفيق جمعة توفيق محمد

26. ليون لويز لطيف لبيب

27. كريم عادل سيد جمعة

28. أحمد سمير أحمد محمد كرارة

29. محمد مطر عبد الغنى حسن

30. أحمد صبري السيد مرسی

31. أحمد حسنين محمد موسي

32. يوسف محمد منصور رجب

33. عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.

العفو الرئاسي

وأشاد السياسيون والأحزاب السياسية بقرار لجنة العفو الرئاسي، وجهودها في الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين، آخرها قائمة اليوم التي تضم 33 اسما، بما يصنع مناخا ملائما لاستمرار الحوار الوطني بنجاح.