حزب الجيل: قرار العفو الرئاسي يؤكد تصميم الدولة على فتح المجال العام

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم، يؤكد إرادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار فتح المجال العام، وتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني، الذي تدور مناقشات جلساته حول القضايا المهمة والحيوية، التي قررتها المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بكل حرية وبدون خطوط حمراء، لافتا إلى أن القرار سينعكس بالإيجاب على تلك المناقشات وعلى المشاركين فيها.

لجنة العفو الرئاسي

وأكد الشهابي، أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي وتنسيقها مع الأجهزة المعنية، مع استمرار جلسات لجان الحوار الوطني، يرسل رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارج بأن مصر فعلا في مفترق طرق، وأن الدولة تعمل بجد على توفير مناخ آمن للعاملين في الحياة السياسية والحزبية، يسوده احترام حرية الرأي والنشر والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أنها ستكون شعارات الجمهورية الجديدة التي يدشن معالمها الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني.

إخلاء سبيل 33 من المحبوسين

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن خبر إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا أسعده وأسعد كل المصريين، لأنه يعني أن 33 شابا مصريا سيخرجون من محبسهم، ليتنفسوا هواء جديدا ينقي صدورهم ويفتح لهم صفحة جديدة في حياتهم، متمنيا من كل الشباب المفرج عنهم طي صفحة الماضي والمساهمة مع كل المصريين في إثراء الممارسة الحزبية والسياسية والانتخابية التي تشهدها البلاد.

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن قرارات الإفراج المتتالية للمحبوسين احتياطيا، لمن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، تؤكد الانفراجة الكبيرة التي تعيشها البلاد منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وأن فتح المجال العام قرار استراتيجي لا عدول عنه.