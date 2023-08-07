الكشف على 3.5 مليون سيدة بمبادرة «دعم صحة المرأة» بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن الكشف على 3.5 مليون امرأة في المحافظة، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وقامت المحافظة اليوم في سياق المبادرة باستقبال وفد البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على المرأة.

مبادرة دعم صحة المرأة بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مبادرات الصحة العامة، واستمرارا لجهود الدولة المصرية في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

وأشارت المحافظة إلى أن رئيس الجمهورية، أطلق العديد من المبادرات الصحية المتنوعة، من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات، منها «دعم صحة المرأة- فحص الأمراض المزمنة- الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية».

وأوضحت أن المبادرة تستهدف فحص المرأة من عمر 18 عاما، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج، من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

الكشف على 3.5 مليون سيدة بالدقهلية

وأكدت، أن المبادرة قامت منذ انطلاقها حتى الآن بتوقيع الكشف الطبي على 3.5 مليون امرأة بنطاق المحافظة، من خلال فرق مديرية الصحة بالدقهلية الثابتة والمتنقلة للوصول إلى السيدات المتقدمات في السن داخل المنازل والفتيات داخل الجامعات، وفي أماكن التجمعات لتوقيع الكشف على أكبر قدر ممكن من السيدات بنطاق المحافظة.