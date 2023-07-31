«صحة كفر الشيخ»: تقديم 28 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 28 ألفاً و667 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس الأحد 30 يوليو، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تقديم 1546 خدمة لدعم صحة المرأة

وأوضحت «محمود»، أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 1546 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2468 خدمة.

وأضافت «محمود»، أنّ المبادرة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ168 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1873 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرةً إلى أنّ الحملة قدمت 275 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و166 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 3584 طفلاً وطفلة بالتطعيمات الروتينية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 807 مواطنين، لافتاً أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 2610 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3800 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3584 طفلاً وطفلة.

وأفاد «الشربيني»، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظة، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها المبادرة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية، داعياً جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».