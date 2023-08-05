أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن اعتماد محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية والأخيرة من أجل تحديد القبول بالصف الأول الثانوي بمختلف المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

وأوضح «شعبان»، في بيان له أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية بمجموع 237 درجة بدلا من 243.

وأشار إلى أنه جرى تقليل الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الدقهلية في المرحلة الثانية، بسبب عدم امتلاء المدارس بالعدد المطلوب، ما استدعى تقليل الحد الأدنى للقبول خاصة بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023

وأكد أنه جرى تحديد الحد الأدنى بعد حصر نسبة النجاح بشكل كلي بعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة الدقهلية بـ97.3٪.

امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية الدور الثاني بدأت السبت 22 يوليو واستمرت لمدة أسبوع حتى الخميس 27 يوليو، وأدى بها نحو 15306 طالب وطالبة جرى توزيعهم على 95 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بنسبة نجاح 80%.