حزب العدل يشيد بدور لجنة العفو الرئاسي بعد الإفراج عن 33 محبوسا احتياطيا

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، مشيدا بالدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي.

الإفراج عن قائمة جديدة

وشدد «إمام» في بيانه، على «تمنياته باستمرار هذه الوتيره من الإفراجات»، وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التي تخص حزب العدل، التي سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما، للوصول لجمهورية جديدة تسع كل الآراء، طالما لم تمارس العنف أو تدعو له».

إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسي

وأشاد رئيس حزب العدل، بالدور الجيد الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها، «ونحن على أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير في الشارع المصري».

وأكد، على أن الحزب يعمل بالتوازي من أجل حوار وطني شامل وحقيقي وفعال، وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب في كل الملفات والمحاور الأساسية.