النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط

أجرت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، صباح اليوم، معاينةً لموقع الحريق الذي نشب أمس الأحد بمستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر.

وكلَّف المستشار نادر حجازي، القائم بأعمال مدير نيابة دمياط الجديدة الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم صابر قزامل، رئيس النيابة، إبراهيم خشبة رئيس النيابة، محمد سليمان وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة.

وتبين من المعاينة أنه حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الأحد، شَبَّ حريق بالعنبر رقم (2) المخصص للعناية المركزة، والكائن بالمبنى (ب) بالدور الثالث من المستشفى، وخلّفَ العديد من التلفيات الجاري حصرها.

مدير المستشفى: العنبر الذي شب فيه الحريق كان خاليًا من المرضى وقت الحادث

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى - الذي اكتشف الواقعة - إذ أفاد بأن العنبر الذي شب فيه الحريق والمخصص لحالات الرعاية المركزة، كان خاليًا من المرضى وقت الحادث، نظرًا لوجود كل حالات الرعاية المركزة وحالات ما بعد التدخل الجراحي بعنابر أخرى، كما ناظرت النيابة عنابر الرعاية المركزة الأخرى بالمستشفى، حيث تبين عدم امتداد النيران إليها، وسلامة المرضى المحجوزين بها.

تشكيل لجنتين للمعاينة والتحقيق في الحادث

وأمرت النيابة بالآتي:

1- تشكيل لجنة ثلاثية هندسية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى الذي شب فيه الحريق؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى قابلية إصلاح الأضرار والتكاليف المادية اللازمة.

2- تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الحادث محل التحقيق، ومدى اتباع المختصين بالمستشفى لإجراءات السلامة والصحة المهنية الواجبة، وتحديد المخالفات التي قد يسفر عنها الفحص والمسؤولين عنها.

3- طلب بيان رسمي من مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة بكل الموجودات ومحتويات العنابر التي امتدت إليها النيران، مع تحديد القيمة المالية للتلفيات الناجمة عن الحادث محل التحقيق، وجارٍ استكمال التحقيقات.