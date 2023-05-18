مدير «مجمع التأمين الصحي» في طنطا تعلن تطوير 90% من المستشفى

قالت الدكتورة علا البنهاوي، مدير مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة طنطا، إنّ المجمع من أكبر مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة الغربية، مؤكدة تطوير نحو 90% من المستشفى، وفي الفترة الأخيرة تم افتتاح عدد من الرعايات.

42 سرير رعاية مركزة

وأضافت «البنهاوي»، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك قاعتين للعلاج الكيماوي، كل قاعة منهما بها 15 كرسيا، وجرى استحداث سرير في كل قاعة للتعامل مع أي مشكلة يتعرض لها المريض، مؤكدا أنّ المستشفى به 42 سرير رعاية مركزة متوسطة حيث تقدم خدمات مختلفة ما بين الرعاية المركزة ورعاية القسطرة ورعاية القلب.

خدمات جديدة مستحدثة

وتابع مدير مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة طنطا، بأنّ هناك خدمات جرى استحداثها بافتتاح وحدة القسطرة في الشهر الماضي: «نقدم القسطرة التشخيصية والعلاجية، ومن ضمن ما نقدمه تركيب منظم لضربات القلب المستديم، ونقدم الخدمات أيضًا عبر العيادات الخارجية مثل عيادة علي بن أبي طالب، وعيادة خالد بن الوليد حيث تقدم خدمات صرف الأدوية والكشف الخارجي بالنسبة للمرضى».