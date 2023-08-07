أنغام تروج لحفلها في العلمين الجديدة: مبسوطة جدا

روَّجت الفنانة أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي المقرر إقامته منتصف الشهر الحالي ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل وعلقت عليه قائلة: «مبسوطة جداً إني هكون معاكم يوم 18 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. في انتظاركم».

أغنية سيبك أنت

وطرحت الفنانة أنغام مؤخرا أغنية «سيبك أنت»، وحققت أعلى نسبة مشاهدة على «يوتيوب»، ونالت إشادات الجمهور، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.