«إكسترا نيوز» تستعرض مواعيد حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. أنغام وإليسا

استعرضت حبيبة عمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ولقطات منه، مؤكدة أنه أكبر حدث ترفيهي بمصر والشرق الأوسط، وأن المهرجان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الوسط

وقالت مراسلة «إكسترا نيوز»: «نشهد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الوسط بمدينة العلمين الجديدة، والأجواء بها، خاصة الممشى السياحي، ورغم ارتفاع درجة الحرارة إلا أنها مفعمة بالحيوية والأجواء الصيفية والعائلات مستمتعة بها، وهناك استعدادات قوية من المهرجان لاستقبال الزائرين بالمناطق المخصصة للفعاليات، وخاصة الرياضية، مثل تحدي (الجت سكي) أو مغامرة ركوب الدراجات المائية، وسباق الدراجات ورياضات المضرب والتي تُعرف بالبادل».

عرض لطائرات «الآر سي»

واستكملت حبيبة عمر، بأن المهرجان وُصف بأكبر حدث ترفيهي، لأنه يضم كل الأنشطة الفنية والرياضية والموسيقية، لافتة إلى أن من الأنشطة الرياضة: رياضة الجودو، البادل، السباق الثلاثي، ركوب الدراجات، الجري، السباحة،، وفي يوم الخميس سيتم عرض لطائرات «الآر سي».

حفلات غنائية للفنانين العرب

وتابعت بأن الفترة المقبلة سيشهد المهرجان العديد من الحفلات الغنائية، على سبيل المثال يوم 21 يوليو يقام حفل لتامر حسني، وفي 28 أغسطس يقام حفل لكل من أنغام وإليسا ونانسي وراغب علامة، فضلا عن إقامة حفلات أخرى لمطربين عرب ودوليين، وهناك حفل للموسيقار عمر خيرت.

مهرجان العلمين

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين الجديدة تستوعب 4 ملايين مواطن، وحاليا بها مليون شخص، وقد بدأت احتفالات مهرجان العالمين منذ 4 أيام، وفي اليوم الأول أقيمت فعاليات مباراة التيك بول، بينما شهد اليوم الثاني إقامة مباراة شاطئية بين أبناء الجيل الذهبي لكرة القدم منهم: «حسام غالي، جدو، سيد معوض، حسام حسن».