موعد حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة.. مفاجآت مرتقبة انتظروها

تشارك الفنانة أنغام في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، بحفل الفنان تامر حسني.

حفل أنغام من المقرر أن يقام في الثامن عشر من شهر أغسطس المقبل، وسيكون الأول لها في مدينة العلمين الجديدة.

أنغام تقدم أغنية جديدة في حفل مدينة العلمين

وعلمت «الوطن» أن أنغام ستقدم خلال الحفل أغنية جديدة من الأغنيات التي تحضر لها خلال الفترة الماضية.

كانت الفنانة أنغام قد طرحت مؤخرا أغنية «سيبك أنت»، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

أنغام طرحت أغنية «سيبك أنت» لجمهروها عبر يوتيوب والمنصات السمعية

وتستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء الخميس الموافق 3 أغسطس، بمدينة جدة السعودية، الذي من المقرر أن يحضره جمهورها من مختلف الجنسيات العربية.