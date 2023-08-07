مميزات ومصروفات برنامج الإعلام بجامعة الإسكندرية الأهلية

اطلقت جامعة الإسكندرية الأهلية، برنامج البكالوريوس في الإعلام الرقمي بجامعة الإسكندرية، والذي يهدف إلى تحقيق الريادة في مجال التعليم الإعلامي على المستوى المحلي والدولي من خلال برامج أكاديمية تستند إلى المعايير القومية والدولية، وتأخذ بعين الحسبان الجودة والنوعية، ومتطلبات البحث العلمي، والثقافة الوطنية الأصيلة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول برنامج الإعلام في جامعة الإسكندرية الأهلية من حيث المميزات والمصاريف والهدف منه، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من الجامعة.

مصروفات برنامج الإعلام بجامعة الإسكندرية الأهلية

وبلغت مصروفات برنامج الإعلام بجامعة الإسكندرية الأهلية 50 ألف جنيه خلال العام الدراسي الواحد.

أهداف برنامج الإعلام بجامعة الإسكندرية الأهلية

يسعى برنامج البكالوريوس في الإعلام الرقمي بجامعة الإسكندرية الأهلية إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في:

- تمكين الطلاب من المعارف التي تؤهلهم للعمل في مجالات الإعلام الرقمي.

- تدريب وتأهيل الطلاب لممارسة الاتصال والإعلام باحتراف كمهنة مستمرة ومتطورة.

- تعريف الطلاب ومساعدتهم للحصول على فرص عمل في مختلف قطاعات الإعلام الرقمي.

- تلبية حاجة سوق العمل المحلية والإقليمية المؤهلين في مجالات الاعلام الرقمي.

- عمل الدراسات الاستشارية العلمية التي تسهم في تطوير العمل الإعلام الرقمي محليا وإقليميا.

- إجراء البحوث والدراسات العلمية المحكمة.

- توعية المجتمع بدور ال‘علام الرقمي ووظائفه وتأثيره.

- تأهيل الدارسين في البرنامج تأهيلا عصريا يساعد على تطوير حقل الإعلام في مجالات البحث والممارسة والتدريس والربط بين التأهيل العلمي والممارسة العملية في الإعلام الرقمي من خلال مزج البرامج النظرية بتطبيقات عملية في الفروع التخصصية للإعلام.