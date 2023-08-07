أستاذ علوم سياسية يبرز قوة وعمق العلاقات المصرية الأردنية

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إنَّ العلاقات التي تربط بين مصر والأردن تمتاز بالعمق والقوة، مستدلاً بالمواقف المختلفة التي مر بها الشعبان المصري والأردني، والتي تبرز عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، في ظل الأزمات والضغوط الدولية التي تؤثر على كافة دول العالم.

الشيمي: علاقات مصر والأردن تتداخل مع الملفات الإقليمية

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أنَّ العلاقات المصرية الأردنية متداخله مع معظم الملفات الإقليمية، ما يظهر جلياً في حجم العلاقات على مستوى القيادة السياسية، أي بين رئيس مصر وملك الأردن، وذلك في إطار حجم الزيارات والاتصالات المتبادلة في كافة المواقف المختلفة.

التنسيق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون المشترك

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن «اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين المصري والأردني تبرز عدداً من الملفات التي تعكس كيفية التنسيق لإدارة المرحلة الحالية لكلا الجانبين، وبالنسبة إلى حجم التعاون المشترك بين الجانبين، الذي يعكس عدد ملفات، على رأسها الطاقة والصناعة والتجارة والجانب المالي والاقتصادي والسياحة والتعاون الدولي».

وأكد «الشيمي»، أنَّ ما تم الإعلان عنه من الجانبين عن هذه الملفات، يعكس حجم الاهتمام السياسي وحرص القيادات السياسية على أن يكون هناك تنسيق كبير، قائلاً عن الوفد الذي يرأسه رئيس الوزراء المصري، إن «جانباً كبيراً من الوزراء معنيون بهذه الحقائب، ومجموعة ملفات مشتركة مع الأردن».