عالم «جينوم»: تمكنا من رؤية الخلايا الحية للسرطان وهي تتفاعل

أكد الدكتور هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري، مدير مشروع بحثي بمركز أجورا للأبحاث بجامعة جينيف، شغفه بمشاهدة الخلايا السرطانية، ومعظم التقنيات التي تتعامل مع الجينوم وموت الخلايا، موضحًا أن هذا الأمر طبيعي، لكن الأمر المختلف عند مشاهدة الخلايا السرطانية، وهي تتفاعل مع بعضها البعض.

تقنيات جديدة

أضاف «شعبان»، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه أول شخص يقدم تقنيات جديدة تجعل الباحثين يشاهدون كل الخلايا الحية للسرطان على مستوى الجينوم وهي تتفاعل، مؤكدًا الاستفادة البحثية من مشاهدة الجينوم وهي تتفاعل مع الخلايا.

الجهاز المناعي

وأوضح أن الجهاز المناعي وزارة الدفاع عن الجسم والعلاج المناعي بالجينوم، رغم أنه فعال، لكن في بعض التفاصيل تحتاج معالجة، مضيفا: «التكلفة عالية جدا ومش كل السرطانات لها استجابة له، وانا اعمل على نوع من سرطانات الجلد والعلاج المناعي عالي بس في ناس بتستجيب للعلاج وناس لا تستجيب وده يرجعنا للجينوم وده تكلفته عالية جدا ومحتاجين نطور تكنولوجيا تكون رخيصة ولكن معظم التكنولوجيات المرتبطة بالجينوم مكلفة ومحتاجة تكاليف عالية جدا».