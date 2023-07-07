باحث يكشف لـ«مصر تستطيع» تفاصيل ابتكاره علاجا لكل أنواع الخلايا السرطانية الصلبة

كشف ماهر منير عقل، باحث كيميائي في كلية العلوم بجامعة المنصورة، عن نجاح تجاربه على الفئران في علاج السرطان خلال 10 أيام، قائلا: «بدأت البحث وعمري 19 سنة، وتواصلت مع نائب رئيس الجامعة لاستهداف الخلايا السرطانية، الذي قدم الدعم لي وأوصلني مع أساتذة متخصصين، وفكرة البحث منشأها والدتي وخوفي من إصابتها بالمرض».

تسخين الورم من الداخل

وأضاف «عقل» خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «عملت على توصيل مادة بالورم والنظرية تعتمد على خلق جزيئات جديدة وهو جلوكوز معدل، وهذا العقار يعمل تسخين الورم من الداخل ويعمل على انهياره».

نعمل على أخطر نوع سرطان ثدي

وأضاف ماهر عقل: «قمنا بزرع ورم في الحيوانات، ونعمل على أخطر نوع سرطان ثدي، الذي يحتاج إلى إمكانيات ضخمة، منها إيجاد فئران تجارب معدلة وراثيا، وأجهزة معينة، وأناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم لنا».

وأكد ماهر عقل أن البحث يستهدف علاج كل أنواع الخلايا السرطانية الصلبة.