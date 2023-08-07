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السيدة نفيسة.. للجمال وجوه كثيرة (ملف خاص)

افتتاح مسجد السيدة نفيسة رسميا بعد انتهاء أعمال التطوير غدا

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
09:40 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة

عصر ذهبي تحياه مساجد مصر لتظهر في أبهى صورة، كان هذا وصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لإعمار وتأهيل عدد من المساجد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أنه إنجاز غير مسبوق، إذ تجرى حالياً أكبر عملية تطوير فى تاريخ مساجد القاهرة.

وفى مقدمتها مساجد آل البيت، وفقاً لتوجيهات الرئيس، بتعمير بيوت الله عز وجل، والاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية، لاستعادة مظهرها الحضارى وقيمتها التاريخية، ومن ثم وضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية.حركة التطوير بدأت بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بالقاهرة، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه.

وكذلك تطوير شارع الأشراف، الذى يعج بمساجد عدد كبير من آل البيت، ليصل مخطط تطوير القاهرة التاريخية إلى محطة مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، والمقرر افتتاحه غدا، على أن يفتح أمام جموع الزائرين والمصلين يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس، وسط فرحة عارمة من المريدين والمحبين لآل البيت.

إذ أكد عدد من الأهالى والمواطنين أن محبة آل البيت من محبة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مشيدين بالاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بإعادة تأهيل القاهرة التاريخية ومساجدها. «الوطن» ترصد فى هذا الملف التطور التاريخى الذى تشهده مساجد «آل البيت»، وتحتفى بافتتاح مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها.

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بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح