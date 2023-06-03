مسار آل البيت.. شارع الأشراف تحفة تاريخية ودينية في قلب القاهرة

داخل حي الخليفة بالقاهرة، يقع شارع الأشراف الذي يبلغ طوله 2 كيلومتر، الذي يحظى بأعمال تطوير على أعلى مستوى لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري، ووضعه على خريطة السياحة، إذ يرجع تسميته إلى السلطان الأشرف خليل، وتعود شهرته إلى أولياء الله.

تطوير شارع الأشراف

أكدت محافظة القاهرة في تقرير لها، مسار آل البيت بالقاهرة، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث صدرت توجيهات بتطوير وترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، ومنها انطلق مخطط تطوير وإحياء شارع الأشراف بنطاق حي الخليفة، وجار العمل على تحويله إلى مزار سياحي على غرار شارع المعز.

وأطلق البعض على الشارع اسم بقيع مصر، حيث يبدأ من مسجد السيدة نفيسة، التي لقبت بنفيسة العلم، مرورا بمزارات آل البيت بشارع الأشراف، الذي يتضمن العديد من المزارات الدينية والتاريخية، وهي تتضمن:

المزارات داخل شارع الأشراف

- مقام ابن سيرين صاحب كتاب تفاسير الأحلام الذي يرجع نسبه إلى آل البيت.

- ضريح محمد الأنور.

- قبة شجرة الدر.

- قبة فاطمة خاتون.

- حديقة متنزه الخليفة

- مسجد السيدة نفيسة.

- مسجد السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب.

- مقام السيدة عاتكة عمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

- سيدي علي الجعفري بن جعفر الصادق، بمسجد وضريح السيدة سكينة بنت الحسين.

- مسجد أحمد بن طولون

خطة إحياء مسار آل البيت

وتشمل خطة إحياء المسار على النحو التالي:

- المحافظة على تصميم العمارة الأيوبية والفاطمية

- نظم إضاءة تراثية

- طلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها

- تركيب أحجار الهشمة

- تطوير الأسوار بنطاق الشارع وطلائها

- رفع كفاءة البنية التحتية

- رفع الكفاءة العمرانية والمبانى التراثية وكل محاور الحركة

- تطوير أرصفة المشاة والتشجير

- إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي

- يربط الشارع طراز معماري يتضمن تفاصيل العمارة الفاطمية، وارتفاعات العمارة المملوكية، ولا يغيب عنه جمال العمارة الأيوبية.