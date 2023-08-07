الحوار الوطني يناقش مشكلات الزيادة السكانية واستنزافها لثمرة التنمية

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الجلسات النقاشية بالحوار الوطني اليوم، تناولت المشاكل المتعلقة بالزيادة السكانية المطردة، وكيفية تأثيرها واستنزافها لثمرة التنمية، بالإضافة إلى مشكلة تفتت الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات الضخمة على مدار سنوات الماضية، خلال الـ10 أو الـ20 عاما الماضية.

السباعي: بحثنا سبل توفير مستلزمات الإنتاج للزراعة

وأضاف «السباعي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف» خلال تغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ «التحديات تُملي علينا إفساح مجال لهذه اللجنة والحديث بـ الحوار الوطني، وألقينا الضوء على مستلزمات الإنتاج من بذور وتقاوي وأسمدة والميكنة والمعدات والأدوات الزراعية والمبيدات وكيفية توفيرها وأزمة ارتفاع أسعارها ودور الدولة والتسعير».

تسعير المحاصيل الاستراتيجية

وتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ، «تم عرض قانون 14 لعام 2015 الخاص بتسعير المحاصيل الاستراتيجية والمادة 29 بالدستور ودور الدولة والتزامها بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح مع هامش ربح معقول.. ومناقشة التحديات الضخمة».