روسيا: الغرب خدع العالم في أزمة الأمن الغذائي

علقت ماريا زاخاروفا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية على مسألة الأمن الغذائي لدول قارة أفريقيا معتبرة أن العالم تعرض للخداع من الغرب متذكرة منذ عام مضى حينما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والناتو وبريطانيا بالحديث عن وجوب العمل على مسألة الأمن الغذائي.

مسألة الأمن الغذائي هي جزء من جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج أنهم اندهشوا من سماع ذلك لأن مسألة الأمن الغذائي كانت على جدول أعمالهم دائمًا وأن الدول التي كانت تعاني من الجوع كانت موجودة قبل عام 2021 على مدار عشرات ومئات السنين وأن مسألة الأمن الغذائي هي جزء من جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة.

العام الماضي مر بلا نتيجة

وأبدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية استغرابها من أن العالم صدق الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وأنه من الممكن أن تكون تلك محاولة منهم لاستخدام إمكانياتهم ومواردهم الكبيرة لكي يكتبوا سطرًا جديدًا وأن يلعبوا دورا إيجابيا وبناء في اجتياز مشاكل الغذاء ومشاكل الجوع وغيرها مؤكدة أنه مر عام بلا نتيجة.