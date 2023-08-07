وكيل «زراعة الشيوخ»: ناقشنا دور التعاونيات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الجلسات النقاشية اليوم، تناولت الحديث عن الزراعات التعاقدية، مؤكدا أنه «حتى هذه اللحظة، لا يمكن البت فيها لأنها لا تتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج».

«السباعي»: تطرقنا لدور التعاونيات خلال جلسات اليوم

وأضاف «السباعي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف»، وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّه تم التطرق لدور التعاونيات، والحديث عن أهمية تعديل القوانين الحالية مثل القانون المصري لـ الزراعة، وكيفية دمج التعاونيات في جزء التسعير والإشراف على المنظومة الزراعية ودعم الفلاح.

الإرشاد الزراعي

وتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ: «الإرشاد الزراعي وعدم وجوده بشكل فعال في الوقت الحالي يعد من أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها كما أننا ليس لدينا دورة زراعية في ظل التغيرات المناخية التي أثرت على نوعية المحاصيل أو حجم الإنتاجية عالميا وليس مصر فقط».