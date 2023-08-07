الحوار الوطني يعلن جدول الجلسات التخصصية للمحور المجتمعي غدا

أعلنت إدارة الحوار الوطني، جدول الجلسات التخصصية للحوار الوطني المنعقدة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، غدا الثلاثاء، وذلك في قضايا المحور المجتمعي.

وجاء جدول الجلستين التخصصيتين للمحور المجتمعي بالحوار الوطني بالتوازي معا، الذي سيكون في الأكاديمية الوطنية للتدريب كالتالي:

جدول الجلسات التخصصية

- جلسة خاصة بلجنة التعليم، بدءا من الساعة 12 ظهرا.

- لجنة القضية السكانية، بدءا من الساعة 12 ظهرا.

تفصايل الجلستين

استضاف اليوم، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، جلستين متخصصتين بعنوان «الهوية الوطنية»، ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، و«النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية»، ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، والتي تم مناقشتها وطرحها خلال جلسات الحوار العامة التي عقدت خلال الأيام الماضية بحضور الأحزاب والقوى الوطنية المعنية بهذا الملف.

وتناقش الجلسات التخصصية مخرجات ومقترحات الحوار الوطني، التي يتم طرحها في الجلسات العامة، خلال الفترات الماضية، تهدف إلى الوصول لصيغة نهائية للتوصيات.

وتهدف الجلسات التخصصية بحث هذه المخرجات ليتم رفعها إلى مجلس الأمناء، والذي سيقوم بدوره ببحث هذه التوصيات التي خرجت من اللجان المتخصصة، تمهيدا إلى بحث كيفية وتوقيت رفعها إلى رئيس الجمهورية.