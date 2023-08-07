استاذ إعلام بجامعة اليرموك: العلاقات المصرية الأردنية هدفها خدمة قضايا الأمة

أكد الدكتور طارق الناصر، أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك في الأردن، أهمية فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.

العلاقات المصرية الأردنية مرتبطة بالتاريخ

وأضاف «الناصر»، خلال حواره عبر «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، مساء اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الأردنية ، هي علاقة مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والسياسية، وهي علاقة متجذرة في الارض.

تحالف مصر والأردن لخدمة الإنسان العربي

وشدد على أنه يوجد تحالف استراتيجي بين مصر والأردن، وكلاهما يقوم بدور رئيسي في بنيان وعمارة واستقرار المنطقة، وخدمة الأمة العربية والإسلامية، ومساندة ودعم الدول الشقيقة، وصناعة الفرص المشتركة للشعبين المصري والأردني، واختتم بالتأكيد على أن «العلاقة متجذرة، وهدفها خدمة الإنسان العربي، وقضايا الأمة».