رئيس المكتب الفني: 7 شركات بقناة السويس تعمل على جذب استثمارات جديدة

قال رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، المهندس صبري نصر، إن الهيئة لديها 7 شركات تعمل في مجالات مختلفة، حيث العمل على تطوير تلك الشركات، حتى تستطيع القناة اجتذاب استثمارات وأعمال جديدة.

عدد اليخوت أكبر من عدد المراسي الموجودة في البحر المتوسط

وتابع نصر، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «إكسترا نيوز»، بأن عبور السفن وتحصيل الرسوم، مهمة الهيئة الرئيسية على المدى الطويل، مشيرًا إلى العمل على استغلال الإمكانيات والمزايا الموجودة، منها: ترسانات صيانة السفن، وتطوير الأماكن الموجودة على ضفاف القناة، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكليفًا بوضع مصر على الخريطة السياحية من خلال «سياحة اليخوت»، وأن عدد اليخوت أكبر من عدد المراسي الموجودة في البحر المتوسط، حيث الهيئة لا تحقق استفادة كبيرة من عبور اليخوت في قناة السويس؛ لأن رسوم العبور بسيطة جدًا.

مرسى اليخوت في الإسماعيلية

وأضاف رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، أنه يتم العمل للانتهاء من مرسى اليخوت في الإسماعيلية، مؤكدًا أنه منشأ طبقًا لأحدث التصميمات، ومن المقرر أن يسع 120 يختًا، ويقدم خدمات ترفيهية وسياحية وفنية.