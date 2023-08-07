الإنترنت يدخل قرية في البرازيل لأول مرة.. كيف كانت ردود فعل أهلها؟

سجَّلت قرية صغيرة في الأمازون بالبرازيل حدثا فريدا من نوعه، حيث اتصل السكان الأصليين لأول مرة بشبكة الإنترنت بعد دخولهم شبكة «تيك توك» وسط ضحكات هستيرية من رجل من السكان الأصليين يضع وشما يشبه جلد نمر شاهد فيديو بعنوان «لو كنت غنيا».

دور إيلون ماسك في استخدام القرية للإنترنت

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرجل الذي شاهد الفيديو من مجموعة «ماتسيه» من السكان الأصليين وهي أحد أكثر المجموعة المنعزلة في منقطة الأمازون واتصلت عبر شبكة نظام «ستارلينك» للأقمار الصناعية التي تتيح خدمة الاتصال القمري بالإنترنت وعملت على تطوير هذه الشبكة شركة «سبيس إكس» التي يملكها الملياردير الأمريكي ذو الأصول الكندية إيلون ماسك.

كيف اتصلت القرية بالإنترنت؟

والتقطت قرية «نوفا إسبيرانسا» بوادي جافاري، شبكة الإنترنت اعتماد على قطعة معدنية تشبه الدِش تعمل بالطاقة الشمسية مثبتة على سطح إحدى المدارس، وسيتم إتاحة الشبكة للسكان الذين يصل عددهم لـ 200 شخص في قرية تبعد أكثر من 500 كيلومتر وثلاثة أيام بالزورق عن أقرب منطقة حضرية، وتقع المنطقة شمال غرب البرازيل على الحدود بين دولتي البيرو وكولومبيا.

من هي مجموعة ماتسيه؟

مجموعة «ماتسيه» إحدى المجموعات الـ7 التي يتواصل أفرادها مع الخارج ، وهي ثاني أرض تابعة للشعوب الأصلية في البرازيل وتبلغ مساحتها 8.5 مليون هكتار وتعيش بها 19 مجموعة من السكان الأصليين اختاروا العزلة، ويعرف أصحاب مجموعة ماتسيه بالوشم الكثير والاكسسوارات المصنوعة من العظام والعاج.