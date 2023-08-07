رئيس مصلحة الجمارك: السيارات الكهربائية لذوي الهمم معفاة من الضرائب

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب والجمارك، موضحا أن المعاقين درجة أولى، الذين توجد لها مسببات عدم القيادة معفيين من الضرائب، وتم تقنين هذا الأمر في قانون 10 لعام 2018.

لائحة الجمارك

أضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم، أن سيارات المعاقين معفية من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، سواء إعاقة كاملة أو غير كاملة.

تسهيل الإجراءات

وأشار الشحات غتوري، إلى أن تعديل لائحة الجمارك بهدف تسهيل الإجراءات، قائلا: «دائما فيه نقاش مع المجتمع التجاري، وكل الجهات والوزارات ذات الصلة الخاصة بالتطبيق، بحيث نعرف منهم الأشياء المطلوبة عشان تيسير الصادرات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات»، مؤكدا أن التحول من النظام الورقي للإلكتروني مستمر، ومعظم الجهات أصبحت على منصة واحدة.