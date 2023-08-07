علا الشافعي تشكر المتحدة على اختيارها لرئاسة تحرير «اليوم السابع»

قالت علا الشافعي، رئيس تحرير «اليوم السابع»، إن رئاسة تحرير مهمة شاقة، متقدمة بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ثقتها الكبيرة فيها، قائلة «أتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة وألا أخذل الشركة».

الشافعي: القادم أفضل بجهد زملائي

وأضافت رئيس تحرير «اليوم السابع» الجديدة، في تصريحات لبرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن رئاستها لليوم السابع تعتبر تحديا ضخما، مضيفة «أتمنى أن يكون القادم أفضل وأعد أنني سأعمل بأقصى جهد بزملائي وهم في ضهري وأنا في ضهرهم، وهذه تجربتنا لابد أن تستمر وتظل متصدرة وأتمنى أن يكون القادم أفضل».

الشافعي: عملت في كل الأقسام طوال تاريخي المهني

وتابعت الكاتبة علا الشافعي: «بدأت صحفية ولم أعمل سينما في البداية، وعملت في كل الأقسام، حيث عملت في الرياضة، وكنت أغطي رياضيات مثل الكاراتيه والجودو بجانب كرة القدم، وعملت في قسم الحوادث والاقتصاد والسياسة، ومن خلال هذه التجربة عملت في العديد من الأقسام، وهنا قررت أن أتخصص في السينما لأنني أحبها».

وقالت: «لم أكن أريد أن أكون مثال لصحفي الفن، ولكن أردت أن أعرف تفاصيل الصناعة، لذلك درست السينما، ومن حبي للفن والسينما تخصصت في النقد، وهذا لم يمنعني أن أتابع مجالات أخرى».

وختمت قائلة: «كنا في الماضي نعمل بجد، وكنا نريد أن نتعلم وواكبنا جيلا من الأساتذة.. عملت مع أنيس منصور وعبد الوهاب مطاوع وإبراهيم حجازي.. وظللنا نتعلم ونكتسب خبرات ونستفيد منها في التوقيت المحدد».