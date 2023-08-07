رضا البحراوي ومسلم ضمن مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة

أعلن مهرجان العلمين الجديدة، عن حفلين غنائيين، من المقرر إقامتهما في الدورة الأولى من المهرجان، الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة.

رضا البحراوي يشدو في العلمين الجمعة

من المقرر أن يشدو رضا البحراوي في مهرجان العلمين يوم الجمعة 11 أغسطس في العلمين أرينا، على أن يشدو المطرب مسلم على مسرح الشارع.

سيشهد هذا الأسبوع عددا من الحفلات المهمة التي ستقام يوم الخميس، على رأسها حفل بهاء سلطان وكارول سماحة في العلمين أرينا، ثم حفل عمر خيرت في مسرح سمارت العلمين.

مسار إجباري يشدو في العلمين

ومن الحفلات الغنائية المهمة التي سيشهدها الأسبوع، حفل فريق مسار إجباري، الذي أعلن مؤخرا، ليكون أول فريق غنائي سيشدو في المهرجان، بعد أن تأجلت حفلة فرقة كاريوكي لنهاية جدول حفلات المهرجان، لتقام مع حفل الختام في السادس والعشرين من الشهر الجاري.