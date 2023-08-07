الزميلة علا الشافعى رئيسا لتحرير «اليوم السابع»

أسند مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهمة رئاسة تحرير جريدة «اليوم السابع» للكاتبة الصحفية علا الشافعي لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس «اليوم السابع».

وتدرجت في المناصب داخل المؤسسة إلى أن شغلت درجة «رئيس تحرير تنفيذي» للجريدة، منذ مشاركتها في تأسيس «اليوم السابع» عام 2008.

وتولت «الشافعي» هذه المهمة الدقيقة، برئاسة تحرير جريدة يومية بحجم «اليوم السابع» إيمانا بكفاءتها المهنية وتتويجا لمشوارها المميز في بلاط صاحبة الجلالة.

ويأتي هذا التكليف في إطار دعم وتمكين المرأة والقيادات الشابة في قطاع الصحافة داخل منظومة «المتحدة» التي تمتلك وتدير الحصة الأكبر من وسائل الإعلام في السوق المصرية.

حصلت الكاتبة الصحفية علا الشافعي على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام، قسم صحافة.

كما عززت من معارفها ودراساتها الأكاديمية بحصولها على درجة بكالوريوس من المعهد العالي للسينما قسم «سيناريو».

وعملت «الشافعي» في عدد كبير من الصحف المصرية والعربية، أبرزها: الأهرام والحياة اللندنية والوطن.

كما ترأست تحرير الكثير من البرامج التليفزيونية في قنوات «دريم» و«الحياة» و«أون»، وساهمت في تقديم برامج إذاعية وتليفزيونية، وفي العام 2018 شغلت منصب نائب رئيس تحرير «الأهرام».