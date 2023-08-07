«مرسال» في خدمة مرضى «بي كي يو».. استشارات طبية وغذائية

أوجه عديدة من الدعم النفسى وجلسات التأهيل يسعى أولياء أمور الأطفال مرضى «بي كي يو» للحصول عليها، من أجل مواصلة رحلتهم فى التعايش مع المرض، بالإضافة إلى تأقلم الأطفال مع المجتمع والاندماج فيه، الأمر الذى يجعل وجود الطبيب أو الأخصائى النفسى ضرورة ملحة لا غنى عنها.

ويقول الدكتور عبدالله عرفة، أخصائى الأطفال والمدير الطبى لمؤسسة مرسال الخيرية، إنّ المؤسسة بدأت منذ نحو عام ونصف اهتمامها بأطفال مرضى «بى كى يو»، مشيراً إلى أنّ المؤسسة تقدم خدمات طبية متكاملة للمرضى وأسرهم، وتابع: «المؤسسة بتسعى لتجميع كل المجهودات التى تقدمها الدولة وبنضيف عليها خدماتنا عشان المريض ياخد دعمه كامل».

وحول نوع الخدمات والمساعدات التى تقدمها المؤسسة يقول المدير الطبى لمرسال: «المرضى دول بيحتاجوا نوع معين من الأغذية تكون خالية من مادة الفينايل ألانين، والمؤسسة بتقدم كرتونة التغذية الخاصة بالأطفال وتحديداً المادة الخام لعمل البدايل على مدار الشهر»، لافتاً إلى خدمة أخرى تقدمها المؤسسة وهى خدمات الأدوية.

ويتابع: «الأدوية دى المرضى أوقات بيكونوا محتاجينها بسبب تطور المرض، والمضاعفات بتكون على هيئة تشنجات أو مشاكل فى الجهاز العصبى، كمان بنقدم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال اللى عندهم تدهور عصبى وعندهم مشكلة فى النمو الحركى»، لا تقتصر خدمات مؤسسة مرسال على الخدمات الطبية والغذائية لتمتد إلى خدمة الدعم النفسى، ويتابع قائلاً: «الدعم النفسى مهم جداً ويحسن التعافى، وأول جزء منه بيهتم بالتخاطب وتنمية المهارات، وفى الحالات المعقدة والمشاكل والأمراض النفسية الكبيرة زى الاكتئاب بنتدخل فوراً وبيكون فيه أطباء ومعالجين متخصصين».

وتقول ولاء على، أخصائى الصحة النفسية، التى تدير إحدى العيادات بمنطقة شبرا الخيمة، إنّ الحالات التى تستقبلها العيادة تتنوع بين الأطفال المتأخرين عقلياً وحركياً والذين أثر المرض على أجسادهم وعقولهم، فيما يقصد العيادة أيضاً أهالى الأطفال الذين تم اكتشاف إصابتهم بالمرض مبكراً، وفى تلك الحالة تكون الأمور تحت السيطرة والتحكم بشكل كبير.

وحول آلية العمل فيما يتعلق بالأهالى، تقول أخصائى الصحة النفسية: «بقالنا هنا فى المركز 6 سنين أغلب الحالات بتكون من القاهرة، وبنقدم محاضرات للأهالى تتضمن طريقة تعديل السلوك وإزاى نطبق البرامج العلاجية»، لافتة إلى أنّ المركز يقدم الخدمة لأولياء الأمور بمعدل جلسة كل شهرين، وتتابع: «بنعلن من خلال الصفحة الخاصة بالمركز أو عن طريق الاتصال بالأهالى عن الجلسة وبتكون أسعارها رمزية جداً».