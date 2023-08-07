نائب محافظ الإسكندرية: وضع محددات عمل للمجالس المحلية يساهم في زيادة الرقابة

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إنَّه خلال جلسات الحوار الوطني اليوم، تناولت كيفية تحديد المحددات للمحافظ ونائبه، للمجالس التي ينتخبها المواطن، والمحاسبة على التقصير من خلال المسؤوليات والمهام المحددة، أو الوصف الوظيفي لكل قيادة، بل لكل موظف من الأصغر إلى الأكبر، ما يساعد القيادة على اتخاذ القرار في ظل رؤية واضحة.

عازر: محددات لعمل المجالس النيابية لرفع مستوى الرقابة

أضافت «عازر»، خلال استضافتها بتغطية خاصة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ وضع تلك المحددات، سيساهم على الجانب الآخر في الرقابة والمتابعة من خلال المجالس الشعبية المحلية، مشيرةً إلى أن العملية برمتها، تتم فيما يقره القانون، وجار الانتهاء من المحددات في ظل جلسات الحوار الوطني.

جو من التفاهم يسود الجلسات

تابعت نائب محافظ الإسكندرية: «الجلسة اليوم، سادها جو من التفاهم، رغم اختلاف الآراء، ومتفقين من بدايتها على محاولة الطرح للوصول إلى أفضل حالة من التوافق، وأخذ أفضل صورة من القرار المطروح»، مؤكدة «نسعى لعدم وجود عقبات أو عوار عند تنفيذ القوانين ومراعاة الكفاءات والاختصاصات الوظيفية والتواصل الفعال بين الإدرارات ملخص ما تم مناقشته».