«التنسيقية» تطلق النسخة الثانية من تدريب «المحليات» بالإسكندرية

أطلق نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النسخة الثانية من تدريب المحليات، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في محافظة الإسكندرية، بتدريب مكثف لمدة 3 أيام متواصلة، استمر في نسخته الأولى على مدار عام.

تجربة حلمنا بها في الجمهورية الجديدة

وتضمن التدريب، عددا من المواضيع المهمة، إذ أشاد عميد كلية السياسة والاقتصاد الدكتور أحمد وهبان، بتجربة التنسيقية فى تأهيل وتمكين الشباب، وقال: إنها تجربة طالما حلمنا بها فى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أهمية المحليات والاستعداد لها.

وافتتح التدريب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحاضرة عن «الإطار التشريعي والمؤسسي للمحليات».

وفي اليوم الثاني، قدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة حول «الحملات الانتخابية والوعي بالمشاركة الانتخابية».

واختتم البرنامج في اليوم الثالث، بمحاضرة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «مهارات التواصل والتعامل مع الجمهور».

معايير حضور تدريب المحليات

وكان النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أعلنا بشكل مسبق عن الدورة التدريبية، وفتح باب التسجيل للراغبين، وتلى ذلك مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يذكر أن نادي المدربين بالتنسيقية، حضر وأعد خلال الفترة السابقة، لبرنامج «تدريب المحليات» الذي من المقرر أن يكون في دوائر نواب التنسيقية في جميع المحافظات.

وجرى تحديد عدد من المعايير، يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذا البرنامج، من أهمها أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عاما، وأن يكون له سجل في العمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وسجل عدد كبير من الراغبين في حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة، بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من خلال فريق عمل نادي المدربين بالتنسيقية.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تدريب الكوادر السياسية، ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

حضر التدريب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ومن لجنة التنظيم المعتز بالله عبد الله.